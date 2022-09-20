«الزراعة»: الرئيس السيسي وجه بتكثيف العمل في مشروعات استصلاح الأراضي

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية جادة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المشروعات بهدف زيادة المساحات المزروعة في مصر، وكذا زيادة إنتاجية الأراضي القديمة، موضحا: «هناك الكثير من المشروعات التي نفذتها الدولة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر بواقع 2.2 مليون فدان لخدمة مناطق الوجه البحري».

توجيهات رئاسية بتكثيف العمل في المشروعات القومية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن مشروع توشكى الخير يمتد على مساحة 1.1 مليون فدان، والريف المصري الجديد يمتد على مساحة 1.5 مليون فدان، بخلاف مناطق سيناء والتي تصل لـ500 ألف فدان «الرئيس السيسي وجه بتكثيف العمل في المشروعات القومية واستصلاح الأراضي».

إتاحة الفرصة لسكان الدلتا القديمة العثور على فرص استثمارية جديدة

واستطرد: «فيه مناطق بدأت تكون منتجة، وشوفنا مشروعات عديدة في الدلتا الجديدة بأرقام كبيرة، وده بيأكد أننا خلال المستقبل القريب هيكون عندنا إضافة أكثر من 3 مليون فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى المشروعات اللي بنشتغل عليها لتعظيم إنتاج 9.7 مليون فدان في الأراضي القديمة».

أوضح أن هدف الوزارة من المشروعات القومية التي تطلقها هو إتاحة الفرصة لسكان الدلتا القديمة في العثور على فرص استثمارية جديدة وأماكن جديدة لزراعتها والعمل فيها «هدفنا تطوير الأراضي الجديدة كل ما يكون فيه توسعات موجودة حتى يحدث تنمية اقتصادية ومجتمعية».

وتابع: «كرمنا مزارعي القمح اللي قدروا يعملوا نتائج نموذجية، وشوفنا أصناف جديدة يجرى استنباطها تتحمل ظروف مناخية مختلفة، بخلاف المحاصيل اللي تقدر تقاوم الآفات وتتعامل مع الظواهر الجديدة وتدي زيادة في الإنتاج».