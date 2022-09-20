قصواء الخلالي: أصحاب القدرات حصلوا على الكثير من مستحقاتهم في عهد السيسي

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، مستطردة: «ذوي الهمم والقدرات الخاصة في عهد الرئيس السيسي حصلوا على الكثير من مستحقاتهم وحقوقهم، وهم في انتظار المزيد».

الخلالي: صناعة الأطراف الصناعية قيمة وتعظم الإنتاج

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية CBC، أن التوجيه الرئاسي بإنشاء ذلك المجمع الصناعي المتكامل جاء بسبب كون تلك الصناعة إحدى الصناعات القيمة التي تتعاظم قيمتها من الاحتياج الإنساني والبشري لها.

الخلالي: نسعى ليكون لنا دخل في صناعة الأطراف الصناعية

واستطردت: «بكده إحنا بنوطن الصناعة وهيكون لينا دخل قائم على تلك الصناعة وناس بتشارك في تلك الصناعة وأيدي عاملة وتقليل في نسب البطالة لو موجودة، وكل دي تفاصيل نقدر نشتغل عليها من خلال كل مشروع من تلك المشروعات التي يوليها الرئيس اهتماما خاصا».

وأوضحت أن ذوي القدرات الخاصة لهم حق على أفراد المجتمع المصري بوضع مساحة إنسانية خاصة بهم وتمكينهم واحترام قدراتهم ومعارفهم وعلومهم وفنونهم وقدرتهم على التحقق وعملهم وحتى سيرهم في الطرقات العادية بالشوارع المصرية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي.