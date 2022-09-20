«الخارجية»: بوتين يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع السيسي

قدم السفير نزيه النجاري، اليوم، أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس الروسي يثني على خصوصية علاقات مصر بروسيا

وأثنى الرئيس بوتين، في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية الخاصة بتسلُم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد على خصوصية العلاقات المصرية الروسية، بالنظر إلى كون مصر واحدة من أهم الشركاء في منطقة أفريقيا والعالم العربي.

وأكد حرصه على التواصل المستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما نوه الرئيس الروسي بالاهتمام البالغ الذي توليه روسيا للعمل نحو إنجاز المشروعات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

بوتين يعتمد أوراق 24 سفيرا أجنبيا بينهم 5 عرب

واعتمد اليوم، أوراق 24 سفيرا أجنبيا من بينهم 5 سفراء لدول عربية وهم السفير نزيه النجاري لدولة مصر، والسفير إسماعيل بنعمارة لدولة الجزائر، والسفير محمد المغراوي لدولة ليبيا، والسفير محمد سراج لدولة السودان، والسفير منصور العتيبي لدولة الكويت.

سفراء لدول إفريقية وآسيوية وأمريكا الجنوبية

وجرى استقبال سفراء آخرين من دول أوروغواي، منغوليا، البرتغال، مالي، نيوزيلندا، أرمينيا، كولومبيا، تنزانيا، الفلبين، ملدوفا، صربيا، السنغال، قبرص، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، نيبال، بيلاروس، كوريا الجنوبية، فنزويلا.

حراك قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ويشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حراكا واسعا مؤخرا، بعد 7 أشهر من بداية الحرب الروسية الأوكرانية التي فرض بعدها الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية رادعة على موسكو، وحضر بوتين مؤخرا مؤتمر موسكو العاشر للأمن والذي شهد حضور الدول المؤيدة لروسيا وعلى رأسهم الصين، وقطعت روسيا إمدادت الغاز عن قارة أوروبا قبل أسابيع قليلة من الشتاء، الأمر الذي أزعج قادة أوروبا وبدأوا البحث عن مصادر بديلة للغاز في الخليج ودول إفريقية.