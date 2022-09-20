تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر 2022 بطنطا بنات.. 7 أقسام

كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا بنات، واحدة من الكليات التي تسعى طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 للالتحاق بها، ضمن 5 كليات أخرى بمحافظة الغربية، وتقع الكلية في قرية نواج التي تبعد عن مجمع كليات الأزهر في منطقة سبرباي بنحو 10 كيلو مترات.

تنسيق كلية الإقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا.. قسم علمي

ووفقا لما أعلنه رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة داوود، اليوم الثلاثاء، فإن تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا تخصص عام هو 502 درجة.

وأنشئت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر فرع طنطا، عام 1992 بقرار من مجلس الوزراء رقم 2105، وذلك في قرية نواج، إحدى قرى مركز طنطا، وبدأت الدراسة فى الكلية فى العام الجامعى 1994/1995.

7 أقسام في كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا

وتضم كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر بطنطا 7 أقسام، هي قسم التغذية وعلوم الأطعمة، وقسم ادارة مؤسسات الأسرة والطفولة، وقسم الملابس والنسيج، وقسم الشعبة التربوية، وقسم تكنولوجيا الأغذية، وقسم العلوم البيولوجية والبيئية، وقسم تنمية الأسرة الريفية.