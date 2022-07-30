تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنين.. اعرف مؤشرات العام الماضي

قطاع كبير من طلاب الثانوية الأزهرية يبحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنين، ومؤشرات العام الماضي، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، التي كشف عنها في مؤتمر رسمي منذ أيام بمقر مشيخة الأزهر، من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنين

واستمراراً للأخبار الخدمية التي تقدمها الوطن لمتابعيها، نعيد نشر تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنين، للعام الماضي، وفقا لما حدده الأزهر حينها، التي جاءت كالتالي:

- الحد الأدنى لكلية الطب للبنين بالقاهرة: 627 درجة بنسبة 96.46%.

- الحد الأدنى لكلية الطب بنين دمياط: 625 درجة بنسبة 96.15%.

- الحد الأدنى لكلية الطب بنين أسيوط: 622 درجة بنسبة 96.69%.

- الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين القاهرة: 621 درجة بنسبة 96.54%.

- الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين بأسيوط: 619 درجة بنسبة 95.23%.

- الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين القاهرة: 613 درجة بنسبة 94.31%.

- الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين أسيوط: 609 درجة بنسبة 93.69%.

- الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين القاهرة: 600 درجة بنسبة 92.31%.

- الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين قنا: 593 درجة بنسبة 91.23%.

- الحد الأدنى لكلية العلوم بنين القاهرة: 550 درجة بنسبة 84.46%.

تنسيق الثانوية الأزهرية

واستكمالا للحديث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي بنين، جاء تنسق بعض الكليات على النحو التالي:

- الحد الأدنى لكلية الهندسة الزراعية للبنين بالقاهرة: 549 درجة بنسبة 84.46%.

- الحد الأدنى لكلية العلوم بنين أسيوط: 514 درجة بنسبة 79.08%.

- الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة: 501 درجة بنسبة 77.08%.

رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر

وبحسب ما كشف عنه محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يفتح باب تلقي الطعون لطلاب الثانوية الأزهرية، مطلع أغسطس المقبل، بعد غداً الاثنين، ويستقبل طلبات الطلاب على مدار شهر، ليغلق أبوابه في نهاية أغسطس، مشيراً إلى أن رسوم التظلم على كل مادة مائة جنيه فقط، ويتم التظلم من خلال 198 مكتبًا منتشرة على مستوى الإدارات التعليمية بالأزهر، وأكد وكيل الأزهر على امكانية تسديد رسوم التظلمات لطلبة الأثانوية الأزهرية بالنظام الإلكتروني.