ضبط 430 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية ومطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديريتي أمن الإسكندرية ومطروح، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما.

ضبط 280 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأول «عاطل» حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وألقت قوات الأمن القبض على الآخر «عاطل له معلومات جنائية» حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

3 ملايين جنيه قيمة المضبوطات

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3 ملايين جنيه.