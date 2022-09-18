كيفية استخراج شهادة وفاة أون لاين من موقع وزارة الداخلية.. بـ66 جنيها

يبحث آلاف المواطنين لتوفير الوقت، عن كيفية استخراج شهادة وفاة إلكترونيا عن طريق موقع وزارة الداخلية الممثلة في الأحوال المدنية، لذلك قدمت الوزارة خدمة استخراج شهادة وفاة، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لتوفير العناء على المواطنين.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، الخطوات اللازمة لاستخراج شهادة وفاة إلكتروني من المنزل، كما أوضحتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، كالآتي:

الخطوات اللازمة لاستخراج قيد وفاة إلكترونيا

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط

2. إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

3. اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

4. اختيار خانة قيد أو شهادة الوفاة

5. إدخال البيانات الكاملة للمتوفي ولابد أن يكون المقدم للطلب من الدرجة الأولى للمتوفي، ثم اضغط على «قرأت الشروط والموافقة عليها»

6. ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء البيانات المطلوبة بالكامل

7. اختيار طريقة الدفع المطلوبة، ويقدر سعر شهادة الوفاة 54 جنيها و12 جنيه خدمة توصيل لباب المنزل

8. ثم أرسل الطلب

شروط استخراج قيد أو شهادة الوفاة الإلكترونية

1- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

2- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا.

3- يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.

الوقت المحدد لاستلام الطلب

ويجرى تسليم الطلب خلال 3 أيام من إرسال الطلب، وفي حالة عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام يتم الاتصال هاتفيا 3 مرات لتحديد موعد آخر، أما في حالة عدم استقبال المكالمة فعلى مقدم الطلب التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية بالعباسية لاستلام الطلب.