يؤدي المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة 2022 خلال الفترة الحالية الاختبارات المختلفة، ويصل عددها إلى 9 اختبارات تبدأ باختبار السمات وتنتهي باختبار الهيئة، ويجب على المتقدم النجاح في الاختبار الأول «لائق» حتى يتمكن من أداء الاختبار التالي، لذا تستعرض «الوطن» رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن نتائج اختبارات كلية الشرطة 2022 سوف تظهر بشكل تلقائي عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، وهو نفس الحال للتقديم في الكلية وتحديد مواعيد الاختبارات حيث يتم الإعلان عنها من خلال الموقع أيضاً، من أجل التسهيل والتيسير على كل الطلاب وأولياء أمورهم، كبديل عن الذهاب إلى كلية الشرطة لمعرفة النتائج.

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2022 من خلال موقع وزارة الداخلية

ويستطيع كل الطلاب الذين أدوا اختبارات كلية الشرطة 2022، أن يتعرفوا على نتيجة الاختبارات من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتحديداً الصفحة المخصصة سواء للتقديم أو معرفة النتائج، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

اختبارات كلية الشرطة 2022 المسموح بها الإعادة

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الاختبارات التي يمكن للمتقدم أن يقوم بطلب إعادتها مرة أخرى ويصل عددهم إلى 3 اختبارات وهم، اختبار القوام، والاختبار الطبي، والاختبار الرياضي، حيث يمكن إعادتهم لمرة واحدة إضافية مقابل سداد مبلغ الإعادة.

اختبارات كلية الشرطة 2022 غير المسموح بها الإعادة

كما أوضحت وزارة الداخلية الاختبارات التي يؤديها المتقدم لكلية الشرطة 2022 مرة واحدة فقط ولا يمكن إعادتها مرة أخرى حال الرسوب فيها وكانت النتيجة «غير لائق»، وهم 6 اختبارات، كالتالي: اختبار القدرات، واختبار المقاس، والاختبار النفسي، واختبار السمات، والاختبار الطبي المتقدم، وأخيراً اختبار الهيئة.