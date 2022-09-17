خطوات استخراج شهادة ميلاد أون لاين من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية

يوفر موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر شبكة الإنترنت العديد من الخدمات الإلكترونية، والتي يمكن لجميع المواطنين الاستفادة منها في أي مكان وأسرع وقت، دون ضياع وقت ومجهود كبيرين أثناء الذهاب إلى المصالح الحكومية، ويأتي على رأس تلك الخدمات استخراج شهادات الميلاد أون لاين من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية، وتستعرض «الوطن» الخطوات في السطور التالية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد أون لاين من المنزل

1 - يجب في الخطوة الأولى البحث عن موقع وزارة الداخلية الرسمي عن طريق محرك البحث الشهير «جوجل»، ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - قبل استكمال الخطوات يجب عليك تسجيل الدخول أولاً، من خلال الضغط على أيقونة باسم «تسجيل الدخول» الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية الرسمي، وفي حالة ما إذا لم يكن لديك حساب سيتم الضغط على نفس الأيقونة ثم الضغط على «إنشاء حساب جديد»، وكتابة كل البيانات المطلوبة وحفظ كل من البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

3 - الضغط على أيقونة باسم «الخدمات الإلكترونية» الموجودة على الصفحة الرئيسية.

4 - ستظهر بعدها قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية، ثم اختيار أيقونة «وثيقة ميلاد» والضغط عليها.

5 - كتابة كل البيانات المطلوبة والمتعلقة بصاحب شهادة الميلاد المطلوب استخراجها، مع كتابة عدد الوثائق المطلوبة،إضافة إلى بعض المعلومات الأخرى مثل العنوان والمحافظة والرقم القومي، وتحديد طريقة تسديد قيمة الخدمة.

خدمات إلكترونية يقدمها موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت

ويقدم موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل والتيسير علىة مختلف المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بدلا من الذهاب إلى مراكز الأحوال المدنية، ومن أبرزها استخراج المستندات التالية بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، ووثائق الزواج، ووثائق الطلاق، وتجديد الرخص، وتصاريح العمل.