يبحث آلاف المواطنين المصريين بالوطن وبالخارج، وبالتحديد المقبلون على الزواج، عن كيفية استخراج قيد فردي إلكترونيا عن طريق موقع وزارة الداخلية، لذلك قدمت وزارة الداخلية خدمة استخراج قيد فردي، من خلال موقعها الإلكتروني، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وخاصة أن هذه الشهادة تعتبر من الأوراق المهمة التي لا يمكن الزواج بدونها.

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، الخطوات اللازمة لاستخراج قيد فردي إلكتروني من المنزل، كما أوضحتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، كالآتي:-

خطوات استخراج القيد الفردي الإلكتروني

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط

2. إنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

3. اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

4. اختيار خانة القيد الفردي

5. إدخال بيانات مستخرج الطلب يجب ملء البيانات بالكامل بعد ملئها، ثم اضغط على «قرأت الشروط والموافقة عليها»

6. ملء بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء البيانات المطلوبة بالكامل

7. اختيار طريقة الدفع المطلوبة انسخ كلمات المطلوبة داخل المربع الفارغ.

8. ثم أرسل الطلب

الوقت المحدد لتسليم القيد الفردي

يجري تسلم القيد الفردي الإلكتروني في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب، وفي حال عدم الاستلام يتم إرجاع الطلب لإدارة الأحوال المدنية بالعباسية، وحددت الأحوال المدنية الأماكن التي يتم استخراج الوثيقة منها، وهي جميع المكاتب الخاصة بها التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.