«هايد بارك» تظهر بمشروعات متعددة كبرى بـ«سيتي سكيب» بأنظمة سداد مرنة

واصلت شركة هايد بارك للتطوير العقارى -إحدى كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر- مسيرة تنمية مشروعات عمرانية متكاملة على أعلى مستوى توفر لعملائها مستوى متميزاً من الوحدات السكنية بتصميمات عصرية تناسب مختلف الأذواق مع باقة متنوعة من الخدمات، يأتى ذلك استجابةً للطلب المتزايد على المشروعات الفريدة لـ«هايد بارك»، وفى ضوء دور الشركة لمساندة خطة الدولة للتنمية العمرانية.

وتشارك شركة هايد بارك للتطوير العقارى، بمعرض سيتى سكيب 2022، الذى يعقد خلال الفترة من اليوم 21 إلى 24 سبتمبر بمركز مصر الدولى للمعارض، وتعرض الشركة باقة متنوعة من المشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، بجانب المشروع الإدارى المتميز Business District مع أنظمة سداد مرنة تناسب احتياجات السوق.

وتقدم شركة «هايد بارك» لعملائها الراغبين فى الإقامة بشرق القاهرة، مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، الذى يعد أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية حوالى 40 مليار جنيه، بإجمالى عدد وحدات حوالى 20 ألف وحدة بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتى تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن.

كما يضم المشروع واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية بشرق القاهرة «The Park» على مساحة 600 ألف متر مربع تم افتتاح المرحلة الأولى منها على مساحة 150 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المنطقة التجارية الترفيهية «هايد أوت HydeOut» التى تحتوى على عدد كبير من أكبر المطاعم والمناطق الترفيهة والرياضية.

ونجحت «هايد بارك» فى بيع مرحلة «Garden Ville» و«Peaks Ville» بالكامل، وطرحت المرحلة الأخيرة باسم «Garden Residences» استجابةً للطلب المتزايد، والتى كانت تضم مجموعة مميزة من الوحدات السكنية بأنواع متنوعة من المبانى، بإطلالة مختلفة، تتميز بتصميم عصرى يناسب جميع الأعمار وفى الوقت نفسه تتمتع بالاختلاف والتنوع فى المساحات.

«هايد بارك» تواصل مسيرة التنمية العمرانية.. الشركة تطور مشروعات فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى

وفى غرب القاهرة، توفر شركة هايد بارك لعملائها مشروعى تاونى Tawny وGarden Lakes بمدينة السادس من أكتوبر؛ الأول على مساحة على مساحة 31 فداناً بمدينة السادس من أكتوبر ويضم أكثر من 200 فيلا مختلفة المساحات، تتميز بتنوع التصميمات من فيلات منفصلة بمساحات 288 متراً، ومتصلة بمساحات تتراوح بين 240 و280 متراً، وتاون وتوين هاوس والفيلات الرباعية Quad Villas كمنتج جديد لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، حيث تم تنفيذ المخطط العام للمشروع من قبل شركات عالمية متخصصة فى تخطيط المدن.

ويتميز مشروع تاونى بموقع فريد بقلب المنطقة السكنية فى مدينة السادس من أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية سواء محور 26 يوليو، طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، طريق الواحات، أمام نادى الجزيرة الرياضى، كما يقع المشروع على بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، ويحيط به العديد من المدارس الدولية مثل «ليسيه، والألسن، ومدرسة الشويفات الدولية، والمدرسة الأمريكية الدولية، والمدرسة البريطانية الدولية». ومحاط بمستشفيات وفنادق وجامعات ومدارس، وهو على بعد دقائق من محطة تحصيل رسوم القاهرة، ومول مصر، ومول العرب، وأركان بلازا، وجاليريا 40، وبارك ستريت، والمتحف المصرى الكبير.

أما عن آخر مشاريع الشركة تم إطلاق مشروع جاردن لايكس- Garden Lakes بغرب القاهرة بالجهة المقابلة لمشروع تاونى Tawny، ويقع على مساحة 69 فداناً، حيث يتميز المشروع بقربه من جميع خدمات تلك المنطقة، وصمم مشروع Garden Lakes بمعرفة واحدة من أكبر شركات التصميم وهى Eklego Design والتى أضافت لمسة معمارية عصرية وفريدة انعكست فى تصميم الوحدات.

يضم المشروع الفريد فى هذه المنطقة وحدات سكنية متنوعة تبدأ من 104 أمتار لتلبية احتياجات السوق بجانب كل الخدمات التى توفر للسكان حياة متكاملة من كلوب هاوس وحمامات سباحة، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساحات مخصصة للأنشطة الاجتماعية، ومسار للدراجات وللركض، ومناطق للأنشطة الخارجية، ومنطقة القراءة ومساحات العمل المشترك، وحدائق بأحجام فسيحة ذات مناظر طبيعية بهندسة معمارية، ومنطقة خدمات، إضافة إلى موقف للسيارات تحت الأرض.

وتوسعت خطط تنمية مشروعات الشركة، وأطلقت مشروعاً جديداً Hyde Park North بمنطقة الساحل الشمالى على مساحة 240 فداناً، وبدأت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع «Seashore» على أن يتم التسليم خلال 4 سنوات مصمم على مصاطب متدرجة بالإضافة إلى تصميم المشروع على شكل U-Shape مما يتيح رؤية أفضل للبحر لأكبر عدد من الوحدات ما يجعل أكثر من 90% من الوحدات تطل بشكل مباشر على البحر. بالإضافة إلى أماكن الترفيه والمنطقة التجارية المخصصة للخدمات.

وتتميز المرحلة الأولى فى Seashore بموقعها المميز لقربها من كافة الأماكن الترفيهية مثل الكلوب هاوس والمطاعم، والمساحات الخضراء وشاطئ البحر، بالإضافة إلى حمامات السباحة ذات الطبيعة الساحلية، ومن المخطط أن تسلم شركة هايد بارك للتطوير العقارى الوحدات بمختلف مساحاتها المطروحة كاملة التشطيب، وتصميم المخطط العام من قبل EDSA إحدى أهم وأكبر شركات التصميم العالمية.

من المخطط أن توفر «هايد بارك» مساحة ضخمة من المشروع لإنشاء فندق عالمى وشقق فندقية وهى الوحدات الأكثر طلباً فى هذه المنطقة. بالإضافة إلى إنشاء محال لعلامات تجارية شهيرة، وكابينات الشاطئ، كلوب هاوس، مطاعم، وممشى مطل على البحر مباشرة لتوفير خدمات لسكان المشروع والساحل الشمالى بما يضمن توافر الخدمات للعملاء طوال العام وليس خلال أشهر الصيف فقط، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة باستدامة التنمية فى الساحل.

ويتميز مشروع Hyde Park North بموقع متميز بالساحل الشمالى بطريق رأس الحكمة مما يجعله قريباً من المحاور والطرق الرئيسية سواء المؤدية إلى القاهرة أو إلى باقى مدن الساحل الشمالى، خاصة بعد التعديلات العمرانية ومخطط الطرق والكبارى الجديد على الطريق الساحلى.

وتقدم شركة هايد بارك للتطوير العقارى، خلال معرض سيتى سكيب عدة مشاريع تتيح لعملائها من خلالها أكثر من خطة سداد مريحة ومرنة لإرضاء جميع احتياجات العملاء، وهو ما يميزها عن باقى شركات التطوير العقارى، وفى الوقت نفسه توفر قسم خدمة عملاء مميزاً يعمل على مدار الساعة لتلبية رغبات الجمهور.

أحد مشروعات الشركة