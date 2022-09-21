مذيع بـ«المتحدة» يوضح آلية عمل مقدم نشرات الأخبار: تخفيف حدة الأحداث

قال تامر حنفي، مذيع بقطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المعلومة الأصلية تجاه الأحداث أو الأخبار لا تولد إلا من خلال متابعة القنوات الإخبارية لها ونقلها عبر المذيع، مشيرا إلى أنه دائما ما يسأل المذيع نفسه عندما تقع أي حادثة هل سيكون قادرا على التعامل معها وإلى متى، «مذيع الأخبار يجب أن ينظر على خارطة العالم ويحدد كل نقطة ومدينة دون أن تكون مسجلة».

حنفي: المذيعون يخدمون الشاشات التي يعملون بها

وأضاف «حنفي»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المذيعين هم مجرد وسيلة لإيصال المعلومة للمشاهدين لخدمة الشاشة التي يعملون بها، وفي نفس الإطار المتلقي.

حنفي: نقل الأخبار الثقيلة تستلزم من المذيع تقليل حدتها

وأوضح أنه في بعض الأحيان وأثناء نقله لخبر ثقيل نوعا ما فيكون مطلوب في تلك الآونة أن يخفف من حدة الخبر على الهواء، لافتًا إلى أن الخطأ قد يكون مطلوبا أحيانًا في رد الفعل من أجل تخفيف حدة الحدث الكبير الذي ينقله المذيع، «نبتسم وإحنا بنقول الخبر وبالتبعية بتحول علشان نقول للناس أننا بشر وتأثرنا، ولكن ده في أضيق الحدود».