أحمد الطاهري: «إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية» تضمان أفضل الكوادر بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العاملين في فضائية إكسترا نيوز أو القاهرة الإخبارية هم من أفضل الكوادر الإخبارية في المنطقة العربية كافة، ولكن تظل الفروق الفردية فيما بينهم هي المعلن الأول عن الأشخاص العاملين في المجال الإعلامي بشكل عام.

الطاهري: مع التعود على السياسة التحريرية فإحنا لينا ضوابط وأطر محددة

وأضاف «الطاهري»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أول أيام الحرب الروسية الأوكرانية قام المذيع تامر حنفي بالظهور على الهواء طيلة 6 ساعات كاملة، «كل الناس محترفة وعارفين الأطر اللي بنشتغل فيها، والهواء مش عملية عشوائية، ومع التعود على السياسة التحريرية فإحنا لينا ضوابط وأطر محددة».

الطاهري: تواجد كل طاقم إكسترا نيوز شيفت مبيت قبيل الحرب الروسية الأوكرانية

واستطرد: «إكسترا نيوز قبل الحرب الروسية الأوكرانية بـ48 ساعة فتحنا هواء على العاصمة الأوكرانية حتى الناس استغربت من ده، وطلبنا من أساتذة القناة والمذيعين أن يتواجدوا شيفت مبيت في القناة تحسبا لوقوع الحرب وحتى ينقلوا الأخبار للمشاهدين، وده بالفعل ما حدث، وكان متواجد معهم طاقم كامل من القناة تحسبا لبدء الحرب في أي لحظة».

وأكد أنه وبالنسبة لقناة القاهرة الإخبارية فستكون شيئا عظيما للغاية وسيثني عليها كل من سيشاهدها، لتؤكد الإعلامية أنها قد أخذت على نفسها عهدا بأن لا تتابع أي شيء آخر بمجرد خروج قناة القاهرة الإخبارية إلى النور وتبدأ في نقل الأحداث.