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أحمد الطاهري: تدريب يومي لمذيعي المتحدة على يد خبراء ومتخصصين

كتب:

محمد أيمن سالم
12:27 ص | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه يجري تدريب الإعلاميين والمذيعين في قنوات المتحدة بشكل يومي وليس موسميا، ويتضمن محاضرات نوعية تناقش الأزمات والأحداث الجارية من خلال متخصصين وخبراء أكاديميين، لافتا إلى أن المتخصص في القضية يقدم للمذيعين كل ما لديه من معلومات بشكل يومي من أجل توفير أكبر خلفية من المعرفة لدى المذيع أثناء تداوله المعلومات على الهواء.  

كلام في السياسة ومناقشة المشكلات

واستعرض برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، جزءا من حلقة سابقة لبرنامج «كلام في السياسة» وعلق عليه «الطاهري» قائلا: «استضفنا خلال الحلقة المخرج محمد دياب، وعمرو سلامة، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، والمتخصص عن منح التصاريح من مدينة الإنتاج الإعلامي، وحضور الجمهور كان لطلاب معهد السينما»، مضيفا أن البرنامج قدم حلقة سابقة عن المسرح بشكل خاص بحضور الفنانين أشرف عبد الباقي وأشرف زكي ومدحت العدل وممثلو الجهات البحثية والمعنية لمناقشة مشكلات المسرح بشكل عام.

حلول وسطية لمشكلات المسرح والسينما

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إلى أن الحلقات التي ناقشت مشكلات السينما والمسرح كان لهم مردود جيد على المستوى العام في بحث المشكلات والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف.

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بقلم محمد أيمن سالم