الإعلامية نانسي نور: أنا بشكل عام بحب أبتسم حتى في الأخبار العادية

قالت الإعلامية نانسي نور، مذيعة بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مقدم النشرة يجب أن يشعر بموضوع الخبر لنقله بمصداقية للمشاهد، متابعة «أنا بشكل عام بحب أبتسم حتى في الأخبار العادية».

حفل افتتاح طريق الكباش

وأوضحت «نور» خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها غطت حفل افتتاح طريق الكباش «سعيدة جدا إني كنت من المذيعين المشاركين في تغطية احتفالية طريق الكباش، ومكنتش مصدقة نفسي ولا عارفة أنام من قبلها بأسبوع، وفعلا فخورة بالمشاركة في المهمة دي، وطول الوقت كنت بفكر في كل خطوة همشيها في الاحتفالية على الهواء».

أكبر حفل تاريخي في العالم

وتابعت الإعلامية نانسي نور، «العالم كله كان بيتفرج على الافتتاح وذاكرنا المعلومات المقدمة في الحفل أكثر من مرة للمصداقية وللتأكيد على أهمية الحدث المجسد للحضارة المصرية بشكل حديث».

جدير بالذكر أن احتفالية «طريق الكباش - الأقصر» التي استضافتها مدينة الأقصر مؤخرا، والتي جاءت تطبيقا للاستراتيجية الجديدة التي تطبّقها الدولة للترويج لمقاصدها السياحية، رفعت نسبة الراغبين في زيارة الأقصر والاستمتاع بمعالمها السياحية المتفردة.