يسرا تهنئ أشرف سالمان برئاسة «المتحدة للخدمات الإعلامية:» مزيد من النجاح

هنأت الفنانة يسرا، أشرف سالمان بتولي مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلفًا لـ حسن عبدالله، الذي انتقل ليشغل منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قائلة: «ألف مبروك معالي الوزير أشرف سالمان لرئاسة شركة المتحدة.. ولمزيد من النجاح».

وشغل أشرف سالمان منصب وزير الاستثمار بين عامي 2014 و2016، قبل أن يصبح عضوًا في مجلس إدارة الشركة منذ منتصف 2021، حتى اختياره رئيسًا للمجلس.

«المتحدة» تهنئ أشرف سالمان وتتمنى له التوفيق في رئاسة مجلس إدارة المجموعة

وكان أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس الماضي، تعيين أشرف سالمان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة خلفًا لـ حسن عبدالله، الذي انتقل ليشغل منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وقدّم المجلس، التهنئة للأستاذ حسن عبدالله على التكليف بمهمته الوطنية الجديدة وتقدم له بالشكر عن الفترة التي قضاها رئيسًا للمجلس، خلال بيان صحفي.

وأشاد المجلس بالمجهودات التي تمت من خطوات بناء وتحديث للبنية التحتية المؤسسية لمجموعة الشركة، كما تمنى المجلس كل السداد والتوفيق لأشرف سالمان في مهمته الجديدة رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة.