«جنون السرعة».. إصابة شابين وسيدة في حادثين بدراجات بخارية ببورسعيد

أصيب شابان وسيدة بإصابات خطيرة في الساعة الأولى من صباح اليوم في حادثين مختلفين الأول في تصادم دراجتين بخاريتين أمام كوبري الرسوة بمدخل بورسعيد الجنوبي أسفر عن إصابة الشابين بينما أصيبت السيدة بعد أن صدمتها دراجة بخارية مسرعة وهي تعبر الطريق.

نقل مصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى السلام بورسعيد التابع للتأمين الصحي الشامل مصابين نتيجة تصادم دراجتين بخاريتين أمام كوبري الرسوة بمدخل بورسعيد الجنوبي، وتبين من هويتهما والفحص الطبي المبدئى إصابة محمود محمد محمد إبراهيم العفني 31 عاما، وعلي أشرف عبد الجواد 18 عاما، بنزيف بالمخ وحالتهما العامة سيئة، وتم نقلهما إلى وحدة العناية المركزة ويجري الفريق الطبي تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن دراجتين بخاريتين كانتا تسيران بسرعة زائدة عن الحد المسموح به في قواعد المرور واصطدمتا وأصيب سائقاها بإصابات خطيرة.

وانتقل رجال المرور برئاسة العقيد علاء البرادعي رئيس مباحث المرور إلى مكان الحادث وتم رفع الدراجتين البخاريتين من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة بإدارة المرور.

إصابة سيدة صدمتها دراجة بخارية

من جانب آخر تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من مستشفى الزهور يفيد بوصول جيهان عبده محمد لاشين 55 عاما، تعاني من نزيف بالمخ بعد أن صدمتها دراجة بخارية وهي تعبر الطريق أمام منطقة 6 أكتوبر بحي المناخ.

وأمر مدير الأمن بالبحث عن الدراجة البخارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن طريق بورسعيد- دمياط قد شهد حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ميني باص أمام مصنع إنتاج المواسير غرب بورسعيد وأسفر التصادم عن إصابة 8 عمال في السيارتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.