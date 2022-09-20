إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على «صحراوي» البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الدولي بوادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي للعلاج، وجار تقديم وعمل الإسعافات الأولية.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى بالكيلو 52 اتجاه الطريق الصحراوي «القاهرة - الإسكندرية» بدائرة مركز وادي النطرون ووجود مصابين.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة فاطمة السيد محمد السيد، 58 سنة، مصابة بجروح بالوجه واشتباه نزيف بالمخ، وندا جمال محمد عبد الدايم، 33 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة، ومحمد بهاء علي أحمد، 35 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وآدم محمد بهاء، 7 سنوات، وأيسل محمد بهاء، 3 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم رفع السيارة من مكان الحادث، وجار تقديم الإسعافات الطبية للمصابين، وتحرير محضرا بالواقعة.