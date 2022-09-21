يارا مجدي: مسابقة الدوم كانت باب دخولي لـ«إكسترا نيوز».. وحققت حلمي

حلت المذيعة الشابة يارا مجدي، المذيعة بقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في حلقة خاصة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسابقة الدوم كانت باب وصول يارا مجدي لحلمها

وحكت يارا مجدي عن وصولها لشاشة إكسترا نيوز، لافتة إلى أن مسابقة الدوم كانت السبب في وصولها لحلمها، مضيفة أنها قدمت في المسابقة وتواصلوا معها وخاضت مرحلة أولى وثانية عبر تطبيق زووم وشاركت في عمل «أوديشن» بمعهد الموسيقى العربية.

وأقامت طوال فترة المسابقة مع زملائها وتعرفت على المدربين ونظام المسابقة، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم أن الجائزة ستكون الالتحاق بفرصة عمل في إكسترا نيوز ولكنهم أخبروهم أن الجائزة هي فرصة عمل في مكان جيد.

يارا مجدي تحقق حلمها

وتابعت: «الدوم كان فرصة وخلاني أوصل لحلم بحلمه من وأنا 11 سنة»، مضيفة: «مفاجأة وجاية تحقق حاجة قديمة وحلم قديم قوي عندي».

وتحدثت عن مسابقة الدوم «مسرح الدوم ليه رهبة وحاجة عظيمة»، مؤكدة خوفها ألا تكون على قدر المسؤولية «على قدر المسؤولية اللي أنا اتحطيت فيها وخايفة معرفش أوصل الخبر للمشاهد زي ما هو عايز يتلقيه منها»، وحلمها أن تكون من أشطر مذيعي الشرق الأوسط.