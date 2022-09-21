هشام عبدالتواب: أمارس العمل الإعلامي منذ طفولتي.. وأقتدي بالمذيعين العالميين

قال الإعلامي الشاب هشام عبدالتواب إنه يمارس العمل الإعلامي منذ طفولته وحصل على كورسات في الإعلام مع الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، مشددًا على الاستفادة الكبيرة التي حصل عليها من دراسته للاقتصاد وإدارة الأعمال خاصة أثناء تغطيته للحرب الروسية الأوكرانية.

وحل المذيعون الشباب بقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حبيبة عمر ويارا مجدي وهشام عبدالتواب ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في حلقة خاصة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتحدث عبدالتواب عن دخوله لإكسترا نيوز، لافتًا إلى أنه لم يدرس الإعلام ولكنه درس إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة الأمريكية وجامعة جورجيا بمنحة.

حصل على كورسات في الإعلام

وأعرب الإعلامي الشاب عن طموحه بأن يكون مؤثرًا في الإعلام العربي والعالم، مؤكدًا أنه يقتدي ببعض الإعلاميين والمذيعين العالميين ومذيعي هيئة الإذاعة البريطانية.

يتمنى أن يكون له تأثير حقيقي على الأرض

وأكد هشام عبدالتواب مذيع إكسترا نيوز أنه يتمنى أن يكون له تأثير حقيقي في المجتمع، مشددًا على أهمية التأثير الحقيقي على الأرض للصحفي والإعلامي، معتبرًا أن هذا هو النجاح الحقيقي للصحفي والإعلامي.