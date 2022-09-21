عوض تاج الدين: إعادة افتتاح مدرسة ومعهد لتصنيع الأطراف الصناعية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن موضوع صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في منتهى الأهمية ويعكس فكرا استراتيجيا لرفع المعاناة عن الإنسان المصري المعاق.

وأوضح تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الإعاقات قد يكون مولود بها الشخص أو نتيجة لمرض أو نتيجة للحوادث المختلفة، لافتًا إلى أن صناعة الأطراف الصناعية شهدت تطورا مذهلا.

60 مكونا للوصول للكمال في هذه الصناعة

وأشار إلى أن صناعة الأطراف الصناعية وصلت لتوصيل الإحساس بها، مشددًا على أهمية توطين هذه الصناعة بخبرة عالمية للوصول للمستويات العالمية، مما يرفع المعاناة عن المصاب، مؤكدًا أن التعامل مع هذه القضية وضعت 60 مكونا للوصول للكمال في هذه الصناعة.

وأكد أن الطرف الصناعي يجب تصنيعه وتركيبه وصيانته بطريقة جيدة، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يحتاج 80 نوعا من الأطراف الصناعية.

فتح أقسام الأطراف الصناعية بالكليات التكنولوجية

ولفت تاج الدين إلى أنه سيتم إعادة افتتاح مكانين أحدهما مدرسة في إمبابة تابعة للتربية والتعليم ومعهد تابع لوزارة الصحة لتصنيع الأطراف الصناعية، على أن يتم فتح أقسام الأطراف الصناعية بالكليات التكنولوجية.

وأشار إلى أن لديه كتيبا بأفضل مقاييس الأطراف الصناعية في العالم بمراجعة أفضل خبراء العالم، مؤكدًا أن هذه المصانع تحقق أرباحا وعوائد اقتصادية، مشددًا على أهمية توطين الصناعة لتغطي السوق المصرية ويصدر للخارج على أن يأتي العائد لاحقًا.