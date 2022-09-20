السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال، لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي.

التوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بالتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً للأكواد العالمية في هذا المجال.

ووجه الرئيس السيسي، ببذل الجهود لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة.