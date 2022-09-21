أقدم شجرة زيتون في سانت كاترين..«عمرها 500 عام وزيتها الأجود عالميا»

«مدينة سانت كاترين»، واحدة من أشهر المدن السياحية الدينية في العالم، وقبلة عدد كبير من السائحين، الذين يتوافدون من كل حدب وصوب، لتسلق الجبل الذي كلم عليه الله نبيه موسى وزيارة دير سانت كاترين، والذي يعد واحد من أقدم الأديرة على مستوى العالم، والتمتع بالمحمية الطبيعية، المعٌلنة منطقة تراث حضاري من قبل اليونسكو.

شجرة زيتون عمرها 500 عام

أشجار يتجاوز عمرها مئات السنين، ووصل بعضها عمره 500 عامًا، كانت هي الملمح الأبرز والمميز للدير، بحسب الأب ميخائيل أحد رهبان دير سانت كاترين، والذي أكد لـ«الوطن»، أهمية شجر الزيتون للدير قائلاً: «توجد أشجار عمرها أكثر من 500 سنة بالدير ونعتبرها ثروة قومية، وزيت الزيتون مصدر هام للغذاء يدخل في جميع الأطعمة وكنا نعتمد عليه قديمًا مصدرًا للإضاءة داخل الدير».

وأضاف:«يوجد في الدير حوالى 2000 شجرة زيتون، بنظام الزراعة العضوية، وكانت هناك معصرة زيت زيتون قديمة داخل الدير لعصر الزيت الذي يعد الأفضل والأجود في العالم، كنا قديمًا نستخدمه في الإنارة والتبادل التجاي، أما الآن يتم توزيعه كهدايا على زوار الدير».

الزيتون في القرآن الكريم

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد رئيس برنامج تربية وصون النباتات بسانت كاترين التابع لمركز بحوث الصحراء، إن مدينة سانت كاترين مهبط الديانات السماوية الثلاثة لافتًا إلى أن شجرة زيت الزيتون ارتبط في القرآن بسيناء في قوله تعالى: «وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» الآية 20 سورة المؤمنين، وقوله في سورة التين:« والتين والزيتون (1) وطور سينين(2)».

أوضاف «مجاهد» أنّ شجرة الزيتون لها أهمية عظيمة، إذ تمثل غذاء ودواء وظل، ولايخلو بيت في سانت كاترين إلا وزرعت فيه شجرة الزيتون فهى رمز العطاء المتجدد، لافتًا إلى أنّ هناك وادى جبال يطلق عليها الزواتين لكثرة أشجار الزيتون بها.

فوائد الزيتون الكثيرة

وتابع أنّ زيت الزيتون يستخدم طوال العام بسانت كاترين في الأطعمة المختلفة، وتشتهر كاترين بوجبة الجبنة بزيت الزيتون والزعتر الجبلى، وأيضاً الدقة بزيت الزيتون، والسلطة بزيت الزيتون، وتستخدم ثمار الزيتون في التخليل.

وحول استخدامات زيت الزيتون في التداوي، أوضح «مجاهد» أنّ الأهالي يعتمدون عليه في علاج آلام المفاصل، وتخفيف وعلاج لدغات الديدان والخنابيش «الثعابين والعقارب»، لذا يطلقون عليه زيت الحاوى، كما يستخدم زيت الزيتون فى تصفيف الشعر، ومغلي الأوراق في تخفيف آلام الأسنان.