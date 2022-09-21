بوتين يمنح امتيازات اجتماعية وطبية وعسكرية للمتطوعين بالحرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنَّه اتخذ قرارًا بالضربة الاستباقية بهدف تحرير الأراضي بـ«دونباس»، موضحًا أنَّه كلف الحكومة ووزارة الدفاع بتقنين الوضع الخاص للمتطوعين والعسكريين المدافعين عن روسيا، ليكون وضعهم مثل العسكريين الروسيين من امتيازات العسكرية والطبية والاجتماعية وتزويدهم بالأسلحة اللازمة.

بوتين: نواجه خطط معادية لروسيا في أوكرانيا

وأضاف الرئيس الروسي، أنّ هناك خطط معادية لروسيا في أوكرانيا، فالشعب الأوكراني تمّ تحويله ضد روسيا، لافتًا إلى اندلاع حرب 2014 التي شهدت شحن القوات ضد المدنيين، مرروًا بالانقلاب العسكري ضد الذين لم يعترفوا به.