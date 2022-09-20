بوتين: مصر أحد أهم شركاء روسيا في أفريقيا والعالم العربي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ مصر من أهم شركاء بلاده في أفريقيا والعالم العربي، وذلك خلال لقاءه مع السفراء الجدد لاعتماد أوراقهم، وبينهم السفير المصري الجديد لدى روسيا، نزيه النجاري، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

سفير مصر في روسيا: تربطنا علاقات راسخة مع موسكو

وأكد السفير المصري لدى موسكو، العلاقات التاريخية الراسخة بين موسكو والقاهرة، وذلك خلال زيارة أجراها لمقر قناة روسيا اليوم في العاصمة الروسية.

وأكد النجاري، حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم كافة، لما فيه المصلحة المشتركة، لافتا إلى أنّه جرى الاتفاق خلال الزيارة، على تفعيل التعاون المشترك مع روسيا، خاصة في التحضير لليوبيل الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.