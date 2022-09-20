الزعيم الروسي لإقليم خيرسون يناشد بوتين إجراء استفتاء للانضمام إلى موسكو

وجه المجلس العام لمنطقة خيرسون الاوكرانية، برئاسة فلاديمير سالدو، مناشدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإسراع في إجراء استفتاء على انضمام الإقليم إلى الاتحاد الروسي، وفق تقرير لصحيفة "جارديان" البريطانية، مؤكدا أن «الحاجة لمثل هذه الخطوة نتجت عن أعمال إرهابية نفذتها السلطات الأوكرانية وحلف الناتو في المدينة».

السكان سيدعمون فكرة العودة إلى روسيا

وأشار سالدو إلى أنه على يقين بأن سكان خيرسون سيدعمون فكرة العودة إلى روسيا، موضحا «سيؤدي ذلك لتأمين المنطقة، ويتيح استعادة العدالة التاريخية».

كانت خيرسون صوتت بأغلبية ساحقة للانضمام إلى أوكرانيا المستقلة في عام 1991، بدلاً من البقاء ضمن الاتحاد الروسي، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

أوكرانيا تعلن استعادة 6 آلاف كيلومتر

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية عن نجاحها في استعادة نحو 6 آلاف كيلومتر من الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب.