«بوتين» يعلن التعبئة الجزئية العامة للقوات المسلحة الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأكد «بوتين»، في كلمة متلفزة أن روسيا ستعمل على ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا، وأشار بوتين إلى أن بروكسل وواشنطن يحثون النظام في كييف بشكل مباشر على نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا، مؤكدًا أن روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مواطنيها.

الجيش الروسي يواجه صعوبة في تجنيد متطوعين

وفي وقت سابق أعلنت مسؤولة أميركية، أنّ الجيش الروسي يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في حربه ضد أوكرانيا لدرجة أنّه فتح باب التجنيد أمام السجناء، مشيرة إلى أنّ المجنّدين الجدد غالباً ما يكونون مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب.

زيادة عدد القوات المسلّحة الروسية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بزيادة عدد القوات المسلّحة الروسية بنسبة 10 %أي بما مقداره 137 ألف جندي بحلول يناير 2023.

ووفقاً لتقديرات الولايات المتحدة فإنّ عدد الجيش الروسي عند بدء حرب أوكرانيا في فبراير الماضي كان أقلّ من 850 ألف جندي، فيما أعلنت موسكو حينها أن عدد الجنود مليون جندي.