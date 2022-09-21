بوتين: كييف تستخدم المرتزقة وتخطط لاستهداف «دونباس» والقرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تحرير جزء كبير من أراضي «خرزون وزاكروس جيا»، لافتًا إلى أن الحل السلمي لم يعجب الغرب وبمُضي الوقت حصلت كييف على أمر لتقويض كافة المقترحات الأمنية، موضحا أن كييف تستخدم المرتزقة والمتطوعين الآخرين في الحرب ضد روسيا بقيادة الناتو، والعمليات العسكرية في أوكرانيا كانت ضربة استباقية وأضاف: «قادة الدول الغربية يعطون أوامر مباشرة لكييف لمواجهة روسيا».

مخطط استهداف إقليم «دونباس» والقرم

وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمة متلفزة، الآن، أن هناك مخطط لشن هجمات ضد إقليم «دونباس»، والقرم، وسنعمل على ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا وسنضمن حماية الاستفتاء وسندعم قرار المواطنين تزامنًا مع استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا للدفاع عن روسيا.