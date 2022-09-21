الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطلق أول مهرجان للنباتات العطرية في مصر

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد» مصر، المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية من خلال مشروعي الابتكار الزراعي وشراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية، وغرفة الصناعات الغذائية ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وبتنفيذ من شركة كونزبت.

وصرح الدكتور علاء عزوز، المنسق الوطني لمشروع زيادة دخل صغار المزارعين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنّ المهرجان يهدف إلى دعم قطاع النباتات الطبية والعطرية والنهوض به وتطويره، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 ورؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

عزوز: النباتات العطرية تحتل مكانة اقتصادية كبيرة

وأضاف أنّ النباتات الطبية والعطرية تحتل مكانة اقتصادية كبيرة في الوقت الحاضر في مجالي الزراعة والصناعة، وتعتبر مصدرا مهما وأساسيا في صناعة الأدوية بالأضافة الي استخدامات أخري ذات قيمة اقتصادية مثل تجارة التوابل والعطور ومستحضرات التجميل وغيرها."

ومن جانبها، أكدت ميريام فرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أنّ مشروع الابتكار الزراعي يهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني أفكار الابتكار الزراعي وتحقيق التشبيكات المستدامة مع القطاع الخاص محليا ودوليا.

فرناندو: مصر الثامنة عالميا في تصدير الينسون والريحان

وأضافت: «يركز المشروع على قطاع النباتات الطبية والعطرية لأهميتها، حيث تعد مصر في المركز الثامن على مستوى العالم في تصدير بعض النباتات الطبية والعطرية مثل الينسون والريحان، وفي ضوء ذلك ولتوثيق الروابط وتعزيز التعاون بين كل الجهات المعنية في سلسلة القيمة من المزارعين والجمعيات الزراعية والجهات البحثية والمصدرين والمنتجين، يقوم المشروع بتنظيم مهرجان النباتات الطبية لمواصلة مناقشة أهمية ممارسات الزراعة النظيفة، وتعزيز الميزة التنافسية لمصر حول العالم، وتمكين المرأة في القطاع."

وأوضحت أنّه سيتم دعوة الشركاء الاستراتجيين في مجال النباتات الطبية والعطرية معًا تحت سقف واحد، حيث يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر، للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير، كما يدعم المهرجان الحوار المستدام من الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة النباتات الطبية والعطرية مثل المصدرين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والشركات المصرفية وغير المصرفية والجهات الحكومة وصانعي السياسات وكذلك الجمعيات الزراعية والأهلية وممثلو المزارعين».

وخلال المهرجان، سيتمكن المصدرون والتجار من عرض منتجاتهم في مناطق العرض وورش العمل الفنية، وستعقد جلسات عن الاستدامة وبناء القدرات ونشر فكر الزراعة الذكية وكيفية وضع حلول عملية للتغير المناخي، والتعرف على متطلبات السوق العالمية وتقنيات الطاقة الخضراء.