ضبط عامل لاتهامه بالنصب على شخص بزعم تعيينه في جزيرة شندويل بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع ضباط إدارة الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على عامل إثر اتهامه بالنصب على شخص في جزيرة شندويل بزعم تعيينه في إحدى الوظائف.

بلاغ بتعرض مواطن للنصب

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بتحرير محضر من الإدارة العامة بمنطقة جنوب الصعيد يتضمن ورود بلاغا من «ع. م»، 39 عامًا، حاصل على الثانوية الأزهرية، ويقيم دائرة المركز، بتضرره من المدعو «م. م»، 37 سنة، عامل ويقيم دائرة المركز، والسابق اتهامه فـي 4 قضايا «سلاح - عاهة مستديمة - تعدي»، لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ 30 ألف جنيه من أصل 70 ألف جنيه، بزعم مقدرته على تعيينه في مجمع محاكم سوهاج، على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بوعده ولم يقم برد المبلغ.

ضبط المتهم في الواقعة

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة، تم ضبط المتهم، من قبل ضباط مباحث جزيرة شندويل بسوهاج، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

العقوبة المتوقعة في القانون

وقال مصطفى محمد، محام، إن المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة في مثل هذه الواقعة، تمثلت في الحبس والغرامة لكل من استولى على مال الآخرين بغير حق، أو استولى بطريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتى رد أصول المبالغ إلى أصحابها.