فيلم «خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس يقترب من تحقيق 2 مليون جنيه

نجاح كبير حققه فيلم «خطة مازنجر» بدور العرض منذ طرحه، إذ حقق إيرادات حتى آلان بنحو مليون و893 ألف جنيه في دور العرض ليقترب من المليوني جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

«خطة مازنجر» من الأفلام المميزة التى تم طرحها بدور العرض مؤخرًا، ويعتبر الأعمال الكوميدية التي تم الانتهاء من تصويرها منذ فترة، وجرى طرحه مؤخراً ودخل المنافسة مع عدد من الأفلام، منها «بحبك» لـ تامر حسني، و«الدعوة عامة» من بطولة محمد عبد الرحمن توتا في أولى تجاربه السينمائية.

أبطال الفيلم

فيلم «خطة مازنجر» من بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، واستطاع المؤلف وليد خيري أن يكتب شخصيات الفيلم بحرفية شديدة، وهو من إخراج رامي رزق الله، وإنتاج AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

أحداث فيلم «خطة مازنجر»

تدور أحداث الفيلم الأساسية حول خطف طفل وطلب فدية من أجل إرجاعه، وتعتمد الأحداث على الشخصية الرئيسية وهي الشاب «ماهر»، الذي يتخفى في زي مازنجر في أثناء تنفيذه عملية الخطف، ويقابل مجموعة من أصدقائه.