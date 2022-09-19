فيلم «خطة مازنجر» يحقق 17 ألف جنيه إيرادت أمس بجميع دور العرض

حقق فيلم «خطة مازنجر»، إيرادات متواضعة أمس، بجميع دور العرض بمصر، وطرح ليلحق بالأيام الأخيرة من موسم الصيف الجاري.

إيرادات فيلم «خطة مازنجر»

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها «خطة مازنجر»، أمس بدور العرض في مصر، مبينًا أنَّ الإيرادات بلغت 17 ألف و423 جنيهًا، ليلحق بالمركز الخامس، بين الأفلام المنافسة له، التي يبلغ عددها 7 أفلام.

وطرح فيلم خطة مازنجر يوم 24 أغسطس من هذا العام، وتدورأحداثه في إطار كوميدي، يتناول الفيلم قصة الشاب «ماهر» الذي يهوى تصوير الأفلام، ويقرر مع مجموعة من أصدقائه خطف طفل، وطلب فدية، ويتخفى ماهر في زي مازنجر أثناء تنفيذه عملية الخطف.

أبطال فيلم «خطة مازنجر»

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة، وسماء إبراهيم، ومصطفى البنا، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، آلاء علي، وجابر فراج، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، ومن إخراج رامي رزق الله.

ياسمين رئيس في دراما رمضان 20233 بمسلسل «بابا المجال»

وفي سياق آخر، تعيش ياسمين رئيس بطلة فيلم «خطة مازنجر»، حالة من النشاط الفني، إذ تعاقدت علي عمل درامي «بابا المجال»، لتجدد تعاونها مع الفنان مصطفى شعبان، في مسلسل جديد، وذلك بعد تجربتهما قبل عامين، من خلال «ملوك الجدعنة»، إذ مقرر عرض العمل في دراما رمضان 2023.