68 ألف جنيه.. إيرادات فيلم «خطة مازنجر» في شباك التذاكر خلال يوم واحد

حقق فيلم «خطة مازنجر»، إيرادات في شباك تذاكر السينما يوم أمس الإثنين، 68 ألف و475 جنيه، وهو من بطولة ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، وحقق الفيلم منذ طرحه في السينما يوم 25 أغسطس الماضي، ما يزيد عن مليون و200 ألف جنيه.

ويضم فيلم خطة مازنجر، عدد من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد أسامة، إسماعيل فرغلي، سماء إبراهيم، محمد رضوان، ياسر الطوبجي، تأليف وليد خيري وبيبو ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج رامي رزق الله.

فيلم خطة مازنجر بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر، في إطار كوميدي يجمع بين الإثارة والتشويق، بالاعتماد على شخصيات كارتون شهيرة أبرزها «مازنجر وأفروديت»، وتشكيل عصابة من خلالهما وطلب فدية، وخلال الأحداث تظهر عدد من الشخصيات الكارتونية الشهيرة مثل «سوبر ماريو».

فيلم الدعوة عامة يتذيل قائمة الإيرادات

وتأتي إيرادات فيلم خطة مازنجر، في المرتبة قبل الأخيرة ويسبقه فيلم الدعوة عامة بطولة أحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن وأسماء أبواليزيد، والذي حقق إيرادات أمس بلغت 18 ألف و304 جنيهات.

تسليم الأهالي يتصدر قائمة الإيرادات

فيما احتل فيلم تسليم أهالي، المرتبة الأولى في الإيرادات والتي تجاوزت أمس الإثنين 249 ألف و206 جنيه، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي.