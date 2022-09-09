فيلم «خطة مازنجر» يحقق 86 ألف جنيه إيرادات خلال يوم واحد بدور العرض

حقق فيلم «خطة مازنجر»، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس إيرادات بلغت نحو 86 ألف و681 جنيه، أما فيلم تسليم أهالي للنجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبدالعزيز، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، فجاء في المرتبة الأولى بإيرادات 324 ألف و686 جنيه.

فيلم خطة مازنجر، بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني ومحمد أسامة، وبيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رضوان، إسماعيل فرغلي، سماء إبراهيم، وياسر الطوبجي، تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، إخراج رامي رزق الله، إنتاج أحمد خالد موسى في أول تجربة إنتاج له.

أحداثه كوميدية

تدور أحداث فيلم خطة مازنجر، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة، حيث يظهر من خلاله شخصيات كارتونية طالما ارتبط بها الأطفال في التسعينيات من القرن الماضي وهما مازنجر وأفروديت، وتورطهما في قضية ما، يحصل خلالها كثير من المفاجآت، وتظهر شخصيات كارتونية أخرى مثل سوبر ماريو.

ياسمين رئيس تنافس في رمضان بمسلسلين

وتطل ياسمين رئيس، على جمهورها في شهر رمضان المقبل 2023، من خلال عملين دراميين، بينها مسلسل «بابا المجال»، مع مصطفى شعبان بعد تعاونهما في رمضان 2021 من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» مع دلال عبدالعزيز وعمرو سعد.

كما تتعاون مع الفنان ياسر جلال، في مسلسل ألف ليلة وليلة، وتجسد من خلاله شخصية شهر زاد، وجاري الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في المسلسل الرمضاني المرتقب.