«عمهم» العربي الوحيد في شباك التذاكر السعودي.. بعد خروج «خطة مازنجر»

احتل فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام المركز الثاني بشباك التذاكر السعودي، متقدما مركزا واحدا عن الأسبوع الماضي، بينما عاد فيلم «Bullet Train» بطولة النجم براد بيت إلى الصدارة مرة أخرى، بعد ما جاء في المركز الثاني الأسبوع الماضي بعد فيلم «NOPE»، الذي تراجع إلى المركز الرابع هذا الأسبوع.

وكشف الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»، عن الأفلام التي جاءت في قائمة «TOP 5» للأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مدار الأسبوع الماضي، «عودة قوية لـ(Bullet Train) في صدارة Top 5 شباك تذاكر السينما السعودية، والتي تضمنت الفيلم العربي الوحيد عمهم في قائمة الأكثر حضورا للأسبوع الماضي.

«Spider-Man: No Way Home» يعود لقائمة الإيرادات.. و«خطة مازنجر» يخرج بعد أسبوع

جاء في المركز الثالث في شباك التذاكر السعودي، فيلم «Spider-Man: No Way Home» الذي عاد للعرض في السينمات مرة أخرى، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من عرضه الأول في ديسمبر الماضي، ولكن بعد إضافة عدد من المشاهد الجديدة، وهو الفيلم الذي جاء في المركز الثاني لأكثر الأفلام حضور في تاريخ السينما السعودية، بينما تراجع فيلم الرعب «Orphan: First Kill» مركزا واحدا عن الأسبوع الماضي ليأتي في المركز الخامس في الأسبوع الأخير.

بينما لم يصمد فيلم «خطة مازنجر» في قائمة «TOP 5» بشباك التذاكر السعودي، حيث خرج من القائمة التي احتل فيها الأسبوع الماضي المركز الخامس، بعد أسبوع فقط من عرضه في السينمات السعودية.

السينمات السعودية تبدأ عرض «الدعوة عامة»

وبدأت السينما السعودية، أمس، عرض الفيلم المصري «الدعوة عامة» والذي يجمع في بطولته محمد عبد الرحمن، أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، والذي حصل على تصنيف «PG12» أي يلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت 12 عاما.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الابن العاق «معتز»، الذي تتحول حياته إلى فوضى لا يستطيع السيطرة عليها بسبب دعاء والدته عليه.