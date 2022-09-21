انقطاع المياه عن كفر الزيات بسبب كسر ماسورة (صور)

تعرضت مدينة كفر الزيات التابعة إلى محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، إلى انقطاع مياه الشرب في عدد من الشوارع للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة.

انقطاع مياه الشرب

كسر مفاجئ في الخط الرئيسي

وتلقت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز كفر الزيات، بلاغًا بوجود كسر مفاجئ في ماسورة مياه الشرب الرئيسية في شارع سعد زغلول، وغرق الشارع وإعاقة حركة المواطنين، وانتقلت فرق الصيانة التابعة للشركة، وتبين وجود كسر في الماسورة الرئيسية في الشارع، وإغلاق المحابس وجار العمل على اصلاحها، الأمر الذي عرض المدينة إلى انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق فيها للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة.

الدفع بسيارات شفط المياه

ودفعت الشركة بعدد من السيارات لشفط المياه الشارع، بالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة عادل داوود، وتمهيد الشارع إلى سير المواطنين فيه، وجار العمل على إصلاح ماسورة المياه، وتوفير بدائل للمياه من خلال سيارات متنقلة في المنطقة التي تشهد الإصلاح.

وتعرضت المدينة قبل يومين إلى انقطاع المياه لإصلاح عدد من الخطوط القديمة، وإجراء عملية الصيانة الدورية إلى الخطوط الأخرى في 6 شوارع، واستغرقت عملية تغيير الخطوط نحو 9 ساعات بدأت في الخامسة مساء الإثنين واستمرت حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.