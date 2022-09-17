قطع مياه الشرب في المحلة 8 ساعات.. والشركة توفر «تانكات» متنقلة مجانا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، قطع المياه في عدة مناطق بنطاق حي أول المحلة الكبرى، من أجل إصلاح خط مياه 24 بوصة، على أن يتم إعادة الخدمة تدريجيا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، مع توفير «تانكات» مياه شرب نقيه بالمجان.

إصلاح خط مياه 24 بوصة

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، قررت قطع المياه أو ضعفها في عدة مناطق بنطاق حي أول المحلة الكبري، اليوم السبت، ولمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعه الحادية عشر مساء إلى السابعة من صباح غد الأحد، وذلك للقيام بإصلاح خط مياه 24 بوصة، بشارع الجلاء، بمدينة المحلة الكبرى.

توفير «تنكات» مياه الشرب

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة الانقطاع، وأشارت إلى أنها ستقوم بتوفير «تانكات» مياه شرب نقية بالمجان لسد احتياجات القرى المتضررة حتى إنهاء الأعمال المقررة، وفي حال الرغبة على طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.