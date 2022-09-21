الأوراق المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات والمطلقات على شقق الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان، عن طرح شقق «سكن لكل المصريين» مع بداية أكتوبر المقبل، داخل عددًا من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا.

ويبدأ شراء كراسة الشروط، من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر، بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارًا من الأحد 2 أكتوبر، وحتى الخميس 27 أكتوبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويوجد أعداد كبيرة من المطلقات والأرامل وأصحاب المعاش الذين يريدون الحصول على شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، لذا تستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز الأوراق المطلوبة لحصول تلك الفئات على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، بحسب بيان صندوق الإسكان.

الأوراق المطلوبة

- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تحصل عليها المطلقة وصورة إثبات عقد الطلاق.

- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وشهادات ميلاد الأبناء القصر.

- قيد عائلي مُميكن.

– إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

أماطن طرح وحدات الإسكان

وذكر صندوق الإسكان في بيان له، أن أماكن طرح وحدات الإسكان، كما يلي:

الأقصر

القليوبية

برج العرب الجديدة

الفيوم

الفيوم الجديدة

البحيرة

كفر الشيخ

مرسى مطروح

أسيوط

سوهاج

أخميم الجديدة

المنوفية

الإسماعيلية

الشرقية

السويس

بني سويف

الغربية

دمياط

أسوان

الدقهلية

شمال سيناء

قنا

المنيا

المنيا الجديدة

شروط الحجز

– أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

– لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

– الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، ومتوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

– لا يحق للمواطن، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة.