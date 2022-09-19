مكاتب البريد للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2022.. اعرف المواعيد والأماكن

طرحت وزارة الإسكان عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، وحدات سكنية كاملة التشطيب للحجز بعدة مدن بمشروع «سكن لكل المصريين 3»، ويبدأ شراء كراسات الشروط للتقديم للوحدات السكنية من مكاتب البريد المميكنة بالمدن المطروح بها الوحدات، وذلك بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع لذوي الإحتياجات الخاصة، وبداية من يوم 2 أكتوبر المقبل حتى 27 أكتوبر لكل المصريين المتاح لهم التقديم.

وتقدم «الوطن» مكاتب البريد الرئيسية المميكنة بالمدن المطروح بها وحدات سكنية ومواعيد العمل بها، إذ تعمل بعض المكاتب فترة صباحية فقط بداية من الساعة 8 صباحا حتى الثانية ظهرا، والبعض بداية من 8 صباحًا حتى الخامسة مساءً، وذلك وفقا لهيئة البريد المصري.

عناوين مكاتب البريد بسوهاج والقليوبية

محافظة سوهاج: مكتب بريد سوهاج بشارع البحر، لا يعمل يوم السبت بينما يستمر العمل به لفترة مسائية.

محافظة القليوبية: مكتب بريد بنها البلد بميدان سعد زغلول، لا يعمل يوم السبت، ويستمر للفترة المسائية.

محافظة الأقصر: مكتب بريد الأقصر بشارع المحطة، ولا يعمل يوم السبت.

محافظة البحيرة: مكتب بريد دمنهور بشارع المديرية بميدان المحطة، لا يعمل يوم السبت.

محافظة كفر الشيخ: مكتب بريد كفر الشيخ بشارع التحرير أمام مديرية الأمن.

محافظة المنوفية: مكتب بريد شبين الكوم بشارع سعد زغلول.

محافظة مرسى مطروح: مكتب بريد مطروح يقع في 10 شارع بورسعيد.

محافظة أسيوط: مكتب بريد تجنيد أسيوط بمنطقة التجنيد.

محافظة الفيوم: مكتب بريد الفيوم الرئيسي بشارع سعد زغلول.

محافظة الإسماعيلية: مكتب بريد الإسماعيلية شارع الحرية ميدان عرابي.

محافظة دمياط: مكتب بريد إسكان مبارك بدمياط الجديدة.

محافظة الغربية: مكتب بريد طنطا مصالح الرئيسي ميدان المحطة.

محافظة الشرقية: مكتب بريد الزقازيق بشارع الجلاء.

محافظة الدقهلية: مكتب بريد المنصورة بشارع الجمهورية.

محافظة قنا: مكتب بريد قنا الرئيسي بجوار المستشفى العسكري شارع الأقصر /قنا.

مواعيد عمل مكاتب بريد السويس وبني سويف والمنيا

محافظة شمال سيناء: مكتب بريد العريش بشارع البوستة.

محافظة المنيا: مكتب بريد المنيا الرئيسي بميدان عمر أفندي، ويعمل السبت مع وجود فترة مسائية.

محافظة السويس: مكتب بريد السويس بشارع هدى شعراوي.

محافظة بني سويف: مكتب بريد بني سويف بشارع عبد السلام عارف.