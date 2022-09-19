شقق «الإسكان» لمحدودي الدخل 2022.. مقدم 10% وفائدة 3% متناقصة

حددت وزارة الإسكان، تفاصيل شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022، عبر محركات البحث العالمية، بالتزامن مع الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.

شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022

وأكدت الوزارة في بيان سابق لها، أن شقق مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عددًا من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حدود الدخل لحجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022، وقيمة مقدم الحجز، وفقًا لكراسة شروط صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

حدود الدخل لحجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022

يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، بينما يشترط أن يكون الحد الأقصى لفئة منخفضي الدخل 8000 جنيه شهرياً للأسرة.

ووفقا لكراسة شروط صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، تبلغ قيمة مقدم حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، 15 ألف جنيه، أي بنسبة 10% من قيمة الوحدة السكنية.

تبدأ أسعار شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022، من 194 ألف جنيه، وفقًا لكراسة شروط صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

مواعيد حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022

تبدأ مواعيد حجز شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2022، من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وومن يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.