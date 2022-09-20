أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية 2022.. ومواعيد التقديم

تزداد عمليات البحث على محركات «جوجل» عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية 2022 وموعد التقديم، وسعر الوحدات وغيرها، من الراغبين في حجز وحدات في محافظة عروس البحر الأبيض المتوسط، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئاسة «سكن لكل المصريين 3».

يستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخبرية التي تهم القارئ، أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية 2022، والمواعيد والمستندات الخاصة بالتقديم حسب كراسة الشروط.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية 2022

يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إمكانية التقديم للحصول على شقة سكنية لمحدودي الدخل في الإسكندرية، جاهزة على التسليم بمساحة 80 مترا بمدينة برج العرب الجديدة.

وللراغبين في حجز وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل التوجه لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية بداية من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، ويستمر حتى 1 أكتوبر 2022، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ويمكن لباقي المواطنين الحصول على كراسات الشروط بداية من 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 من الشهر نفسه.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

وتتراوح أسعار شقق الإسكان المطروحة للمواطنين محدودي الدخل، بين 194 و310 آلاف جنيه، ومقدم جدية الحجز بين 15 و22 ألف جنيه.

شروط حجز وحدت الإسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الخاصة للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- العمر الأقصى للمتقدم من منخفضي الدخل 50 عاما.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ولكن يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل لـ30 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

- الحد الأقصى لدخل منخفضي الدخل للفرد 6000 جنيه شهريًا و72 ألف جنيه سنويًا، وللأسرة لا يزيد الدخل عن 8000 جنيه والسنوي 96 ألف جنيه.

خطوات سداد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

تتباين طرق سداد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وفق صندوق الإسكان، كالتالي: دفع مقدم 10% لوحدت محدودي الإسكان الاجتماعي، و15% لمتوسط الدخل، والتسديد يكون بتسهيلات تستمر حتى 30 عاما، بفائدة 3% سنويًا متناقصة.