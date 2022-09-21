«تعليم القاهرة» توجه بسد عجز المدرسين وتفعيل مجموعات التقوية

اجتمع محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بقاعة الاجتماعات بشأن استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، للتشديد على الانتهاء من أعمال الصيانة والتخلص من الرواكد بالطرق القانونية فيما عدا الأشياء التي يمكن إعادة تدويرها ويحظر بيعها نهائيا.

توفير حصص مشاهدة بدائل لليوم الرياضي في جميع المواد

كما وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، تنفيذ اليوم الرياضي في 25% من المدارس الحكومية بهدف ممارسة جميع أنواع الأنشطة الرياضية لخلق جيل قوي، واكتشاف الموهوبين والمبدعين رياضيًا وثقافيًا والعمل على دعمهم ورعايتهم للوصول بهم إلى القمة.

وأكد عطية علي توفير حصص مشاهدة بدائل لليوم الرياضي في جميع المواد لعدم الإخلال بخريطة المنهج، وإرسال كشف بأسماء المدارس المستهدفة لتنفيذ اليوم الرياضي موضحاً أهمية التناوب بين مدارس الإدارة حتى تتاح المشاركة لجميع المدارس والطلاب.

مراجعة لجان التحويلات

وطالبت مديرية التعليم بالقاهرة، بمراجعة لجان التحويلات ومتابعتها شخصياً من المدير العام، وعدم طلب أي مبالغ مالية أو تبرعات عينية تحت أي بند من ولي الأمر وحال ثبوت ذلك تتم محاسبة المسئول المتورط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتعاون الكامل مع رؤساء الأحياء لرفع الإشغالات حول المدارس، وتقليم الأشجار، ونظافة الطرق حول المدارس، الإضاءة، رفع كفاءة البنية التحتية للصرف.

تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية

كما أكدت تعليم القاهرة، على متابعة دهان الأسوار وإزالة أي شعارات عليها، والعمل على سرعة تسديد المصروفات، وإعداد تقريرًا أسبوعيًا بموقف سحب الكتب، ومطالبة الإدارات برصيد السنوات السابقة، وتشكيل لجنة من مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة لمتابعة مدى جاهزية المدارس.

ووجهت مديرية التربية بالقاهرة، بتفعيل بنود الكتاب الدوري رقم ٢٧، وحصة أنشطة التوكاسو وتنمية السمات الشخصية للطالب والتركيز على الجانب الأخلاقي قبل التعليمي مشيراً إلى أن يكون المعلم بمثابة القدوة الحسنة التي يحتذى بها الطلاب، وتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية والعمل على جذب الطلاب، ودمج التكنولوجيا مع الأنشطة بكافة أنواعها لخلق جيل قادر على تحديات العصر.

سد العجز

كما وجهت مديرية تعليم القاهرة، بتفعيل حصة الريادة داخل الفصول، ومتابعة التزام المدارس بالجدول والإشراف اليومي وتأمين الطلاب، وغلق الباب المدرسي بعد دخول الطلاب، والتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والتعامل مع أي شكوى لتلقى التبرعات في الحال ومحاسبة المسئول المتورط.

وشددت تعليم القاهرة، على اتخاذ اللازم نحو سد العجز بالإجراءات المتبعة في الحدود المتاحة عن طريق «التطوع - الخدمة العامة - بالأجر»، ومتابعة تأمين الأسطح والكهرباء، وترشيد استهلاك الكهرباء وخاصة الليلية، وعدم استخدام الملاعب بعد انتهاء اليوم الدراسي، والإعلان عن فتح فصول خدمات للثانوي العام بجميع الإدارات ويتم التقديم في كل إدارة على حدة.