مصاريف المدارس التجريبي 2022-2023 الحكومية واللغات.. وطرق السداد

مصاريف المدارس التجريبي 2023، من الأمور التي تحظى باهتمام قاعدة كبيرة من أولياء الأمور، في مختلف المراحل التعليمية، بعد تحديد وزارة التربية والتعليم قيمة المصروفات المقررة على الطلاب للعام الدراسي المقبل 2022-2023، بالإضافة لطرق دفع المصروفات.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التعليمية التي تنشر خلال اليوم، مصاريف المدارس التجريبي 2023 الحكومي واللغات وطرق الدفع في السطور التالية:

مصاريف المدارس التجريبية 2023

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن مصروفات المدارس التجريبية يتم دفعها على الحساب المفتوح بالبريد المصري باسم المصروفات الدراسية، ويتم تحصيل خدمات التطوير التكنولوجي، اللغات والنشاط العام على قسائم 123 التي تورد للحساب الموحد في الإدارة التعليمية، وجاءت المصروفات كالآتي:

مصاريف رياض الأطفال KG1 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 859.103 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصاريف بدون كتاب المستوى الرفيع: 1314.103 جنيه.

مصاريف الصف الأول الابتدائي 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 550 جنيهًا.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصاريف بدون كتاب المستوى الرفيع: 1005 جنيهات.

مصاريف الصف الأول الإعدادي 2023

رسوم حكومية: 205 جنيهات.

خدمات لغات: 600 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 50 جنيهًا.

إجمالي المصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع: 955 جنيهًا.

مصاريف الصف الأول الثانوي 2023

رسوم حكومية: 520 جنيهًا.

خدمات لغات: 606,452 جنيه.

نشاط: 40 جنيهًا.

تطوير تكنولوجي: 20 جنيهًا.

إجمالي المصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع: 1186,452 جنيه.

مصروفات المدارس التجريبية الحكومية

أما مصروفات المدارس التجريبة الحكومية لمختلف الصفوف التعليمية والدراسية فقد جاءت كالآتي:

مصاريف رياض الأطفال 2022-2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 1772.96 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع: 2277.96 جنيه.

​​​​​​​​مصاريف أولى ابتدائي 2023

رسوم حكومية: 305 جنيهات.

خدمات لغات: 2216.31 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع: 2721.91 جنيه.

مصاريف أولى إعدادي 2023

رسوم حكومية: 205 جنيهات.

خدمات لغات: 2216.31 جنيه.

نشاط: 100 جنيه.

تطوير تكنولوجي: 100 جنيه.

إجمالي المصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع: 2621.3 جنيه.

مصاريف أولى ثانوي 2023

رسوم حكومية: 520 جنيهًا.

خدمات لغات: 569.75 جنيه.

نشاط: 191 جنيهًا.

تطوير تكنولوجي: 95 جنيهًا.

إجمالي المصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع: 1375.75 جنيه.

طرق دفع مصاريف المدارس 2022-2023

ويتم دفع المصروفات المدرسية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية المختلفة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المُتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.