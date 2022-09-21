تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. تعرف على الدرجات

يبحث العديد من طلاب الأزهر عن تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، منذ الإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023، صباح أمس الثلاثاء.

تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

ومع ظهور نتيجة تنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، يبحث طلاب الأزهر عن تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، وسط تساؤلات أولياء الأمور عن تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، من أجل تقديم أوراق أبناءهم الحاصلين على المجموع المناسب.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

وتستعرض «الوطن»، في تغطيتها الخاصة لتنسيق جامعات ومعاهد الأزهر لعام 2022-2023، تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق صباح أمس الثلاثاء.

تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» بالدرجات

وجاء تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين» بمجموع 625 درجة، أي نسبة 96.15%، وهو ما يبحث عنه طلاب الأزهر منذ لحظات الإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

ما تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»؟

وأعلنت جامعة الأزهر، صباح أمس الثلاثاء، نتيجة تنسيق الأزهر لعام 2022 للمرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغ الحد الأدنى لكليات الطب 616 درجة ما يعادل 94%، بينما كليات الهندسة 584 أي نسبة 90%.

أما عن كليات القمة العلمية بالقاهرة ومختلف المحافظات للبنين والبنات، أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على توجيه الإمام الأكبر شيخ الأزهر بزيادة عدد الطلاب بالقطاع الطبي والهندسة، فضلا عن ارتفاع الحد الأدنى لكليات أصول الدين، ليصل إلى أكثر من 58%، بينما اللغة العربية لأكثر من 55%، والشريعة والقانون لأكثر من 69%.

وأوضح الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق كليات القسم العلمي بنين، والحدود الدنيا للقبول بها جاءت على النحو الآتي: «كلية العلوم بالقاهرة تخصص عام 533 درجة بنسبة 82%، وكلية الهندسة الزراعية بالقاهرة تخصص عام 530 درجة بنسبة 81.54%، بينما اللغات والترجمة تخصص عام 406 درجات بنسبة 62.46%».