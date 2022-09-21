أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف والتي جاء إنشاؤها من جامعة الأزهر بالقرار الوزاري رقم 2248 لسنة 1996 ميلادية، وافتتحت للدراسة سنة 1997، وتضم الدراسة بها في 3 أقسام، وتحظى بإقبال كثير من الطالبات على الالتحاق بها.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف (بنات)

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف(بنات)، من ضمن الكليات التي جرى الإعلان عن درجات تنسيق الثانوية الأزهرية الخاصة بالأقسام الثلاث بها وهي كالتالي: شعبة الشريعة الإسلامية 339 انتظام علمي، و325 درجة انتساب علمي، و315 درجة انتظام أدبي، و315 درجة انتساب ادبي، وبالنسبة لشعبة اللغة العربية 326 درجة انتظام علمي، وبالنسبة لشعبة اصول الدين، 325 درجة للعلمي، و322 الادبي انتظام، و315 للانتساب.

أقسام كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف (بنات‎)‎

جرى إنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بني سويف لتكون في مصاف الكليات الناهضة بمسئوليتها التعليمية والبحثية والخدمية المتنوعة والتميز حيث تضم الكلية 3 أقسام هي

1- قسم اصول الدين.

2- قسم اللغة العربية.

3- قسم الشريعة الإسلامية.

رسالة ورؤية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر ببني سويف (بنات‎)‎

تعمل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف على التميز في بث برامجها الإسلامية والعربية المتنوعة المتصفة بالوسطية والاعتدال، حيث تتطلع الكلية إلى تنمية البحث العلمي بها وإدخال برامج الدراسات العليا، والتواصل مع المجتمع المدني ومؤسساته من اجل تنمية المرأة السويفية.