تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا بنين.. الوحيدة في مصر

تعد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها هي الكلية الوحيدة على مستوى الجمهورية، ومقرها جامعة الأزهر فرع طنطا، ويدرس الطالب القرآن والقراءات وعلومه، وجرى تأسيسها عام 1992، والدفعة الحالية رقم 27، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكلية 370 درجة للعلمي، و357 للأدبي.

تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا.. أهدافها

تسعى كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها جامعة الأزهر بطنطا إلى العناية بتعليم القرآن الكريم حفظاََ وتفسيراً وبتعليم القراءات، لإعداد جيل من الخريجين للعمل على نشر القراءات، إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والاستشارية إلى مؤسسات المجتمع المدني في مجال القرآن الكريم وقراءاته وعلومه.

تنسيق كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا.. شروط الالتحاق

كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها لها عدة شروط أهمها، أبرزها أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملاً، ويخضع طلاب جامعة الأزهر قبل الدراسة بها إلى عدة اختبارات في القرآن الكريم، وتبلغ سنوات الدراسة في الكلية 4 سنوات، وتنقسم إلى قسم القراءات، وقسم علوم القرآن، وكلاهما يهتم بالحفظ والتجويد والقراءة بجميع القراءات المتواترة.