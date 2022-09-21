تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور بنين.. الحد الأدنى 315

أعلنت جامعة الأزهر أمس، نتيجة تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، لذا يسعى طلاب الثانوية الأزهرية إلى معرفة تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور «بنين»، إذ إنها تضم شعبتي «الشريعة والقانون، الشريعة الإسلامية»، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور بنين بشعبتيها، طبقًا لبيان تنسيق جامعة الأزهر، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الجريدة لمتابعيها والقراء على مدار الساعة، وتيسيرا على الطلاب لمعرفة الكليات التي رُشحوا لها طبقًا لمجموعهم.

تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور بنين

وبالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر، يرغب الطلاب في معرفة تنسيق كلية الشريعة الشريعة والقانون دمنهور، شعبة الشريعة والقانون، وجاء كالآتي:

- الحد الأدنى انتظام أدبي 348.00.

- الحد الأدنى انتساب أدبي 315.00.

- الحد الأدنى انتظام علمي 386.00.

- الحد الأدنى انتساب علمي 325.00.

تنسيق شعبة الشريعة الإسلامية

فيما جاء تنسيق كلية الشريعة والقانون دمنهور بنين، شعبة الشريعة الإسلامية، كالآتي:

- الحد الأدنى انتظام علمي 330.00.

- الحد الأدنى انتساب علمي 325.00.

- الحد الأدنى انتظام أدبي 315.00.

- الحد الأدنى انتساب أدبي 324.00.