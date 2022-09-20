تنسيق كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات بنات

أعلنت جامعة الأزهر اليوم، نتيجة تنسيق جميع الكليات على مستوى الجمهورية، ومنها كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة - فرع السادات بنات.

وتهتم الطالبات بمعرفة نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات بنات، بمحافظة المنوفية، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كل المعلومات عن تنسيق الكلية.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات بنات

جاءت نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات بنات، بمجموع 359 درجة انتظام، و369 انتساب للشعبة العلمية، وبمحموع 331 درجة انتساب و368 درجة انتظام للشعبة الأدبية.

تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية

وجاء تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة الشريعة الإسلامية 326 درجة انتظام، و342 درجة انتساب للشعبة العلمية، وبمحموع 330 درجة انتساب و341 درجة انتظام، بينما الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة اللغة العربية 346 درجة انتظام و353 انتساب للشعبة العلمية، و315 درجة انتساب 317 ‏انتظام للشعبة الأدبية .