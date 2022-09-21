مصرع شابين في حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - سيوة»

لقي شابان مصرعهما، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة عدة مرات في الهواء لتسقط على الأرض عند علامة الكيلو 25 على طريق «مطروح - سيوة» الصحراوي، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام ضحيتي حادث طريق سيوة، وبالفحص والتحريات تبين أنهما «محمود أحمد سالم»، 25 سنة، من المنيا، جثة هامدة، و«محمود بغدادي فهمي»، 25 سنة، من الأقصر، جثة هامدة.

التحفظ على الجثتين بثلاجة الموتى

وجرى نقل جثتي حادث طريق سيوة إلى ثلاجة الموتى في مستشفى مطروح العام، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالحادث.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور ومباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث على طريق «مطروح - سيوة»، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وإرفاقه بمحضر وصول الجثتين لمستشفى مطروح العام.