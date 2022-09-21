«البيئة» تنظم دورات عن صيانة أجهزة التبريد والتكييف بالتعاون مع «القوى العاملة»

نظمت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون، عددا من الدورات التدريبية على الممارسات السليمة في صيانة أجهزة التبريد والتكييف، استكمالا للتعاون بين وزارتي البيئة والقوى العاملة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وجمعية أشيرى بيراميز، وبحضور لفيف من المدربين التابعين لمراكز التدريب المهني لوزارة القوى العاملة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

أهداف الدورات التدريبية

وتهدف الدورات التدريبية، إلى تطوير وتدريب المهنيين والمهندسين المتخصصين على استخدام بدائل صديقة للبيئة في قطاعات التكييف والتبريد، وذلك استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي تم تنفيذها العام الماضي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

دورات تدريبية لمدرسي وموجهي تخصص التبريد والتكييف

وبحسب بيان عن وزارة البيئة، جرى تنظيم 5 دورات تدريبية للمدرسين الفنيين والموجهيين «تخصص تكييف وتبريد»، بالتعاون مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلا عن عقد دورات تدريب مدربين TOT بالتعليم الفني في مركز تدريب الجيزة التابع لقطاع التعليم الفني، والذي تم تجهيزه بالتعاون بين وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث جرى إعداد برامج التدريب بالتعاون بين وزارة البيئة وقطاع التعليم الفني.

وتمثل البرامج التدريبية داعما للإجراءات والالتزامات الدولية الرامية إلى تقليل الاعتماد على البدائل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ويعد البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه في مجال التكييف والتبريد للعمالة غير المنتظمة برنامجا مختلفا وغير نمطي، حيث يهدف إلى تدريب العمالة على استخدام وسائط التبريد الصديقة للبيئة وذلك في ظل التزاماتنا بعدد من الاتفاقيات الدولية، التي تحتم علينا أن تتوافق مع مسارات التنمية المستدامة ومع الالتزامات الوطنية تجاه تلك الاتفاقيات، كما تنبع أهمية التدريب في الوصول للعالمية، إذ يمكن للمتدربين الحصول على شهادة مدرب معتمدة من الاتحاد الأوروبي.